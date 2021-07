BERNARDESCHI, Premiato a Carrara dal sindaco

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 23 LUG - "Grazie casa". Pronunciando queste semplici parole Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, si è commosso stamattina quando, nella sala del Consiglio comunale di Carrara, gli è stata consegnata dal sindaco Francesco De Pasquale l'Alta benemerenza civica. Un riconoscimento prestigioso da parte della città che lo ha visto crescere e diventare un campione. La proposta è stata approvata all'unanimità, con tutti i consiglieri comunali in piedi per applaudire il concittadino protagonista degli ultimi Europei di calcio. "Sono orgoglioso di essere qui a Carrara, casa mia - ha detto poi Bernardeschi -. Questo riconoscimento riempie di gioia me e la mia famiglia perché qui ho imparato i valoro della vita, che sono i più importanti. So di essere un esempio per tanti giovani ed è una responsabilità; non sbagliare è impossibile. Io cerco di fare del mio meglio per quei bambini che stanno crescendo con il sogno del pallone. E a loro vorrei dire di non arrendersi mai, perché nelle difficoltà vengono fuori l'uomo, il sogno, il cuore e la passione. Qualsiasi cosa accada in futuro, non smettete mai di cercare la vostra strada". Il sindaco De Pasquale ha aggiunto: "Non è solo un riconoscimento allo sportivo, ma all'uomo; Federico qui è diventato grande, qui si è sposato, qui torna per stare con la sua famiglia e il suo attaccamento alla città è fortissimo. Poi ha fatto conoscere Carrara nel mondo e di questo ovviamente siamo orgogliosi. Grazie per quello che fai e per quello che sei". (ANSA).