BERNA, Pro e contro della sua permanenza a Torino

Focus su Federico Bernardeschi e il suo futuro alla Juventus o altrove sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina che valuta i pro e i contro della sua permanenza in bianconero.

Perché sì - L'ex Fiorentina ha talento e fisico per firmare il futuro alla Vecchia Signora, cercando di fare partite come quella contro l'Atletico Madrid dell'anno scorso in Champions League, la sua migliore con la Juve. Poi ci sono anche altri aspetti come l'italianità e la sua età (classe 1994) da non sottovalutate.

Perché no - Maurizio Sarri non lo vede, soprattutto perché non è facile dargli una collocazione in campo, visto che il tecnico ama gli specializzati e l'ex viola ha bisogno di giocare per ritrovare la fiducia. Sul fronte mercato poi non c'è da sottovalutare l'ipotesi di inserirlo in uno scambio.