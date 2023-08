ALONSO, Potrebbe essere convocato contro il Villareal

FirenzeViola.it

Il Barça lavora per iscrivere al prossimo campionato Marcos Alonso. A riportarlo è il canale Jijantes FC, secondo il quale il difensore ex Fiorentina nelle prossime ore potrebbe essere registrato ed essere quindi convocato per la partita di domenica contro il Villarreal in trasferta.

Il margine salariale ottenuto col rinnovo di contratto di Ter Stegen - aggiunge la medesima fonte - permetterà al club di Laporta di iscrivere proprio Alonso, riducendo così ulteriormente il numero di calciatori ancora fuori dalla lista.