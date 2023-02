ZANETTI (S. STAMPA), Ad agosto sarebbe stata impari

Un soddisfatto Paolo Zanetti ha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Dopo un inizio complicato abbiamo preso le distanze giuste. L'avevamo preparata per non portarci il pericolo in casa e andare a prenderli alti in pressione, il gol arriva da un'azione preparata. L'impostazione è stata ottima ma dispendiosa e alla lunga l'abbiamo pagata. Però non possiamo prescindere dall'agonismo sempre al massimo per pareggiare il valore di certi tipi di squadre sennò vieni qui e prendi tre gol senza accorgertene. Penso che i nostri tifosi possano essere orgogliosi della squadra".

Cosa si porta a casa?

"Il risultato è buono, peccato perché avevamo assaporato la possibilità di portare a casa la posta piena per merito dell'avversario che ha alzato la qualità a sinistra con i cambi. Non siamo riusciti a ripartire bene e quindi il pareggio ce lo dobbiamo portare a casa ed essere contenti. Ad agosto questa sarebbe stata una sfida impari, dopo un girone siamo venuti a giocarcela alla pari. Dobbiamo essere contenti di aver messo un altro mattoncino per il nostro obiettivo. Oggi c'era anche uno stadio gremito che spingeva gli avversari".

I cartellini?

"L'arbitro ha scelto così, ogni fallo nostro era ammonizione… I nostri sono stati generosi e ha avuto un metro generoso. Ma non deve essere alibi: nel secondo tempo è stato merito del nostro avversario".

Come sta Cambiaghi?

"So quello che avete visto voi e sono preoccupato perché la dinamica non è delle migliori. Rischiamo di perderlo per parecchio tempo".

Il gol annullato?

"Abbiamo visto l'immagine, questione di 2-3 centimetri. Con questo nuovo fuorigioco è difficile fare gol".