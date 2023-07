ZANETTI, Nico fortissimo: ACF deve puntare su di lui

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, all'evento che si sta svolgendo in questi giorni a Firenze "Premio Fair Play Menarini". Queste le sue parole: "Sono onorato e oroglioso di ricevere oggi questo premio perché il fair play ha fatto parte della mia carriera. Avere questo riconoscimento per me è molto importante. Quando si gioca c'è tanta tensione, io riuscivo a stare calmo".

Che momento è per l'Inter? "Stiamo dimostrando da anni di essere competitivi, nonostante i sacrifici economici che a volte dobbiamo fare. L'obiettivo l'anno prossimo sarà quello di essere competitivi in tutte le competizioni".

Sull'arrivo di Frattesi: "Sono felice, è un giovane importante. Ci darà una grandissima mano. Stiamo costruendo una squadra nell'ottica di acquistare giocatori funzionali e all'altezza dell'Inter. Sono anche molto contento dell'arrivo di Thuram".

Sulla scelta di Carlo Ancelotti di allenare il Brasile? "Sono scelte personali, la carriera parla per lui. Essere scelto per una nazionale come quella brasiliana è un motivo d'orgoglio".

Sulla Fiorentina e Nico Gonzalez: "Nico è un grandissimo giocatore, sta facendo molto bene in viola. Credo che sia uno dei giocatori più forti della rosa e sicuramente la Fiorentina fa bene a puntare su di lui".