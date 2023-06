VIDEO FV, Guerrini: "Jovic? Gli servirebbe più fiducia"

Fonte: Ludovico Mauro

A margine della presentazione della "Summer Soccer Glory", a Scandicci, ha parlato l'ex viola Giovanni Guerrini. Queste le due dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it:

Cosa manca a questa Fiorentina per alzare il livello?

"La squadra è abbastanza solida, ma può essere rinforzata, magari con un portiere, anche se Terracciano, secondo me, ha fatto bene anno scorso. Poi prenderei una punta che possa dare una mano a Cabral, per farlo rifiatare ogni tanto. Per il resto non trovo altre cose da dover migliorare senza spendere troppo. Per fare il salto di qualità ci vogliono tanti soldi".

Su Jovic: "Jovic è un grandissimo giocatore, deve avere un po' più di fiducia da parte della società e dell'allenatore. Dovrebbe giocare con più continuità. Nell'arco di un campionato, giocare solo 10-15 partite, per un calciatore importante come lui, complica la situazione ed è più difficile riuscire a sfruttarlo per quello che può dare".

Con un eventuale arrivo di Dia o Nzola, la Fiorentina migliorerebbe?

"Secondo me avrebbe più forza fisica, soprattutto con Nzola. Negli spazi stretti, dove serve più contatto fisico, potrebbe essere migliorativo".

Il possibile sostituto di Amrabat potrebbe essere Hjulmand, è la scelta giusta secondo lei?

"Non è un acquisto migliorativo, ma ci può stare. Io guarderei più nel settore giovanile".

Su Milenkovic: "Ha avuto qualche infortunio di troppo. Ha sempre fatto delle buone partite. Per un difensore non è semplice difendere con la difesa alta, gli spazi diventano ampi e la situazione sicuramente si complica".

Su Baschirotto: "Per giocare nella Fiorentina ci vuole grande velocità e una tecnica sufficiente per fare il difensore. A Lecce difendevano a difesa schierata e sicuramente era più semplice".