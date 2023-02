PANCHINA D'ORO, La vince Pioli. Per la B c'è Pecchia

La Panchina d'Oro come miglior allenatore della scorsa stagione è stata assegnata a Stefano Pioli, tecnico del Milan Campione D'Italia, che vince con 33 voti a favore. Secondo Davide Nicola con 4 voti, terzo Spalletti con 3. La Panchina d'Argento invece va a Fabio Pecchia e alla sua promozione con la Cremonese, battuto di un voto Baroni del Lecce. In Serie C vince Silvio Baldini.