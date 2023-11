MILENKOVIC, Volevamo i tre punti a tutti i costi. Nzola...

Fonte: Da Leskovac, Giacomo A. Galassi

Nikola Milenkovic ha rilasciato un'intervista ai media presenti, tra i quali FirenzeViola.it, nel post partita di Cukaricki-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Non siete riusciti a chiudere la partita con il secondo gol: “Sapevamo che sarebbe stata una partita diversa rispetto a quella di Firenze. Il Cukaricki era organizzato oggi, si è difeso bene e cercavano di ripartire. Noi l’abbiamo sbloccata subito e abbiamo fatto tanto possesso. Conta tanto questa vittoria, volevamo vincere a tutti i costi per sistemare la classifica. Anche non prendere gol è un altro passo importante, dà fiducia a noi difensori, perché quando non prendiamo gol è sempre una cosa molto positiva. Però come ho già detto, la cosa che contava di più oggi era la vittoria e l’abbiamo ottenuta”.

Quanto siete felici per il gol di Nzola?

“Siamo felici. Conosciamo il valore sia di M’Bala che di Lucas Beltran. Li aiutiamo ogni giorno, loro stanno facendo di tutto per cercare di segnare di più. Siamo contentissimi per il gol di M’Bala di oggi, speriamo ne segni tanti altri”.

È emozionato di essere tornato in Serbia?

“Si, è sempre bello giocare a casa, mi fa molto piacere. Anche lo stadio che hanno costruito è davvero bello, sia l’infrastruttura che il terreno di gioco. Sono contentissimo di aver giocato qua e tornare con una vittoria mi rende ancora più felice”.

Col Bologna servirà una prestazione diversa rispetto ad oggi?

“Secondo me noi abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni, ma ci è sempre mancato il risultato. Le prestazioni ci sono sempre state. Col Bologna non sarà una partita facile, ma giocando in casa, sicuramente, i tifosi ci spingeranno tanto. Noi faremo di tutto per portare a casa i punti”.