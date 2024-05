ITALIANO (S.STAMPA), Jack? Speriamo nulla di grave

Fonte: dal Bentegodi, Andrea Giannattasio

Vincenzo Italiano dalla sala stampa del Bentegodi ha risposto alle domande dei presenti dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona: "Gli errori meno ne fai e meno problemi hai. Il primo gol glielo regaliamo, il secondo c'è un tocco di mano di Lazovic che cambia direzione e Milenkovic dice che non voleva rinviarla al centro dell'area. C'è rammarico per il secondo tempo e per l'ennesimo palo ma il caldo e il Verona che non fa giocare bene hanno inciso. Potevamo ottenere qualcosa in più nell'andamento della gara. Ora dobbiamo affrontare una partita molto importante e non dobbiamo commettere ingenuità".

Questo è il massimo che la Fiorentina poteva fare?

"Potevamo anche fare qualcosa in più ma siamo riusciti a reagire anche dopo il secondo gol. La verità è che giocando ogni tre giorni stiamo cercando di gestire le energie e gli uomini. Mercoledì si va a giocare una partita fondamentale. Sta finendo un'altra stagione e siamo a 52 partite, l'Hellas è a 35. Praticamente il doppio rispetto a loro, un girone intero ed è molto pesante. Ora però c'è da tenere botta anche se dà fastidio preparare la prossima partita dopo una sconfitta immeritata".

Bonaventura come sta?

"Sinceramente non so dire, speriamo nulla di grave. Aveva grande voglia di entrare e aveva bisogno di 20-25 minuti per non far calare la condizione. Era giusto buttarlo dentro e mi auguro che non sia stato nulla di grave".

Cosa serve mercoledì per passare il turno?

"La prima risposta è che serve tutto quello che abbiamo fatto soprattutto l'anno scorso fuori casa, sbagliando poco e facendo gol ad ogni occasione. Quando andiamo in vantaggio poi le partite le vinciamo. L'avverrsario è tosto ma possiamo metterlo in difficoltà: ci vuole concretezza. Se siamo letali possiamo superare il turno".

La posizione di Castrovilli?

"A Gaetano ho detto che cercherò di dargli minuti e di alzargli la condizione, chiedendogli la disponibilità a giocare ovunque. Oggi poteva fare addirittura doppietta in un ruolo provato in dieci giorni di allenamento. Se torna il Gaetano prima dell'infortunio, è un giocatore importante. Secondo me lo farà perché il ginocchio è a posto".ù

Com'è tornare a Verona?

"È come tornare a casa tutte le volte, qui ho giocato undici anni e ho lasciato un pezzo di cuore. Baroni sta facendo un grandissimo lavoro, gli auguro il meglio e per me sempre forza Hellas".