OSVALDO, Oggi è in Curva Fiesole a seguire la partita

Presenza d’eccezione questa sera allo stadio Franchi (e non è una novità in quest’ultimo periodo) ma in particolare sui gradoni della Curva Fiesole: ad assistere alla sfida tra la Fiorentina e il Monza è presente infatti anche un ex viola d’eccezione come Pablo Daniel Osvaldo, che in queste settimane si trova a Firenze e dopo aver visto alcune partite in tribuna oggi ha scelto di seguire la sfida con la tifoseria organizzata.