SARÀ ESODO: 8MILA BIGLIETTI VENDUTI PER ATENE. TRA CHARTER E TENTATIVI DA GRECIA E CIPRO

Di esodo si parlava, ed esodo sarà. Nonostante le perplessità venute a galla in tempi recenti per la trasferta di Atene, tra costi di viaggio e problemi di logistica per raggiungere la capitale greca, sono già 8mila i biglietti venduti dalla Fiorentina ai propri tifosi per la finale di Conference League. Un numero alto di supporter che spingerà la squadra di Italiano dagli spalti dello stadio Agia Sophia, teatro della finalissima con l’Olympiacos.

Vicini al sold out: il punto

Difatti, è quasi sold out la quantità dei tagliandi a disposizione del club di Commisso per l’ultimo atto del torneo europeo, visti i 9mila posti a disposizione della Fiorentina nel totale. Una febbre ateniese cresciuta a dismisura negli ultimi giorni, superando le polemiche e i mugugni emersi per tutte le difficoltà - tra biglietti aerei e pernottamento in Grecia - relative allo spostamento verso la terra ellenica. Una richiesta talmente alta e proveniente anche da altri Paesi, tanto da indurre la Fiorentina a non permettere di sottoscrivere la InViola Card in Grecia o a Cipro, per non rischiare di vendere biglietti a tifosi non viola, tentativo provato finora da circa 200 persone. Una richiesta, dicevamo, lievitata nelle ultime ore anche grazie all’apertura della vendita libera, che dovrebbe spingere la UEFA ad allargare a 9mila i tagliandi che in totale spetteranno alla Fiorentina, rispetto a un numero iniziale che oscilla tra gli 8 e i 9mila. Allo stesso tempo, si è messa in moto anche la macchina organizzativa dei gruppi della tifoseria, riuscita a mettere in piedi già una dozzina di charter verso Atene - numero che potrebbe anche salire nelle prossime ore -.

Un popolo a spingere verso la gloria

Notizie più che ottime per la squadra viola, che godrà di un pubblico a proprio favore ancora più nutrito rispetto a quello che la seguì un anno fa a Praga, quando i sostenitori fiorentini erano circa 6/7mila. Un risultato raggiunto anche grazie ad uno stadio più capiente rispetto all’Eden Arena della Repubblica Ceca, ma non si può non sottolineare la febbricitante voglia del popolo viola di assistere dal vivo a un match che può scrivere una pagina importante della storia della Fiorentina.