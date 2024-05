MERCATO, Tre nomi per il ruolo di d.t.: Macia in pole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Se le vicende di campo obbligano a pensare al presente, quelle extra-campo non possono non imporre una riflessione anche sul futuro. Ed è quella che ha fatto questa mattina La Nazione, che sottolinea come la Fiorentina debba dare un segnale riguardo alla figura tecnica da affiancare a Daniele Pradè e alla scelta del tecnico che sostituirà Italiano.

Per quanto riguarda olandese figura che sostituirà il partente Burdisso, il nome più quotato, si legge sul quotidiano, è quello di Eduardo Macia, profilo che conosce l’ambente fiorentino e che in passato ha già lavorato in sintonia con Pradè. Le alternative portano a Roberto Goretti della Reggiana e Pietro Accardi dell’Empoli. Per la panchina, invece, restano in pole Aquilani e Palladino anche se La Nazione non esclude il coinvolgimento di un possibile Mister X.