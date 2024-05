FOTO-VIDEO FV, Un caffè con Sarri a Figline: l'iniziativa

Al circolo ARCI di Matassino è andato in scena questa mattina un incontro con Maurizio Sarri a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Valerio Pianigiani per le comunali di Figline e Incisa Valdarno. Qui sotto alcune immagini scattate da FirenzeViola.it dell'allenatore in compagnia dei presenti. Di seguito le sue parole da figlinese: "Sono cresciuto in piazza, qua ho passato tutta l'infanzia e la giovinezza. Ho fatto tutte le giovanili nel Figline, ho giocato 5 anni in Prima Squadra a Figline.

Sono legato a questa terra che mi ha cresciuto e ha creato il percorso che ho fatto. Devo dire grazie a tutti in un'epoca bellissima, tutta gente che mi ha aiutato a crescere. A me la politica mi ha deluso da tanto tempo, oggi siamo qui perché conta la persona. Conosco il percorso di Valerio, e io non mi potevo schierare che con lui".