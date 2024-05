RAMBAUDI, Toro deve sperare passi falsi di Viola e Napoli

FirenzeViola.it

Roberto Rambaudi, ex giocatore oggi opinionista, a TorinoGranata.it ha parlato in vista del match di stasera tra il Toro e il Milan, alla luce del pari di ieri tra Fiorentina e Napoli: "Sicuramente quello che deve fare il Torino è cercare di vincere queste due partite e poi sperare in passi falsi di Fiorentina e Napoli, vuoi perché la Viola ha la finale di Conference League o vuoi perché non ottenga risultati positivi con il Cagliari e nel recupero con l’Atalanta, che avverrà a campionato già concluso, e lo stesso discorso vale per il Napoli con il Lecce.

Per cui il Torino deve basarsi soprattutto sulle proprie forze senza pensare troppo a cosa fanno le altre perché non può decidere da solo il suo futuro quindi conquisti i punti e poi speri nelle disgrazie altrui".