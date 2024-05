IL PEGGIORE, Tanti big steccano ma il peggiore è Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non una grande serata per i giocatori più importanti della Fiorentina. Uno dei peggiori è in assoluto Bonaventura, che sembra ancora un po' indietro di condizione dopo il problema alla caviglia che lo aveva tenuto lontano dai campi nelle ultime gare. Anche gli argentini non fanno bene, con Gonzalez mai pericoloso davanti e incapace di trovare il guizzo che da un giocatore come lui ci saremmo aspettati in partite come quella di ieri, mentre Beltran è risultato un corpo estraneo per gran parte della gara. I giornali però nominano Martinez Quarta come peggiore in campo di parte viola. Il difensore nel primo tempo si perde subito Rrahamani in occasione del vantaggio ospite e, in generale, è spesso impreciso in fase di impostazione. Nella ripresa una disattenzione in occasione del palo colpito da Politano per poco non vanifica le reti di Biraghi e Nzola. Questi i voti nello specifico:

La Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

La Nazione - 5,5

Corriere Fiorentino - 5,5

La Repubblica (Fi) - 5

TuttoMercatoWeb - 5,5

FirenzeViola.it - 5