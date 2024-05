GAZZETTA, Che intrecci per l'Europa. Mbala scalda i motori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

All'indomani del pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Napoli, La Gazzetta dello Sport analizza la situazione della corsa europea. Alla luce del 2-2 maturato ieri sera al Franchi i partenopei, scrive la rosea, sembrano destinati a restare fuori dall'Europa, almeno che la Fiorentina non vinca la Conference (senza però scavalcare la Lazio in campionato). Risultato che invece può accontentare la Fiorentina, che resta davanti agli azzurri con una partita in meno e una finale contro l'Olympiacos da giocare.

A proposito del match di Atene del 29 maggio, la Gazzetta pone il focus su uno degli assoluti protagonisti della serata di ieri, ossia Mbala Nzola: "È un bellissimo problema per Italiano", scrive il quotidiano. "Da quando è rientrato è (quasi) sempre decisivo. Ieri ha giocato dal 1' per esigenze di turnover, il posto è di Belotti e anche così dovrebbe essere ad Atene, ma adesso non è facile rinunciare all'angolano".