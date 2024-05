UFFICIALE, De Zerbi saluterà il Brighton a fine stagione

FirenzeViola.it

Attraverso i propri profili social, il Brighton & Hove Albion ha annunciato che Roberto De Zerbi non sarà più l'allenatore del club per la prossima stagione. Contro il Manchester United domani sarà a tutti gli effetti l'ultima partita dell'allenatore italiano sulla panchina del Brighton. Queste le sue parole:

"Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche." De Zerbi infatti ha ottenuto una storica qualificazione in Europa League, dove uscì agli ottavi di finale contro la Roma.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow's final Premier League match of the season against Manchester United.</p>— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) <a href="https://twitter.com/OfficialBHAFC/status/1791840024788447296?ref_src=twsrc%5Etfw">May 18, 2024</a></blockquote>