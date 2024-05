DI LORENZO, Out al Franchi: duro attacco a un giornale

FirenzeViola.it

Giovanni Di Lorenzo senza peli sulla lingua. Il capitano del Napoli, il giorno dopo il pareggio contro la Fiorentina, si è sfogato pubblicamente contro un articolo del Corriere del Mezzogiorno. L'esterno partenopeo se l'è rifatta con la stampa che, a detta sua, metteva in dubbio la veridicità del problema per cui ha saltato il match di Firenze, a causa di un gastroenterite acuta. In particolare, l'articolo in questione recitava: "Di Lorenzo assente all'ultimo minuto per un attacco di gastroenterite. Chissà se è vero, chissà se poi i nervi del capitano non abbiano ceduto alla pressione di queste settimane di inferno, sempre sperando che non sia un preannuncio di trasferimento - qui non siamo fautori della formattazione della squadra, del 'licenziali tutti'". Lo stesso Di Lorenzo, oggi, si è lasciato andare con una storia Instagram, scrivendo: "Che vergogna, squallidi".