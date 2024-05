COR.FIO, Finale in apnea come tutta la stagione viola

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è possibile leggere un editoriale a firma di Ernesto Poesio, giornalista noto tifoso viola. Questo il suo pensiero riguardo alla corsa all'ottavo posto: "Tutto rinviato almeno di una settimana. E per la Fiorentina non è proprio una buona notizia visto che i viola erano riusciti ad andare in vantaggio dopo il gol a freddo di Rrahmani e perché, soprattutto, a Cagliari sarà partita vera con punti pesanti in palio da una parte e dall’altra. L’ottavo posto, insomma, ancora non è sicuro così come quota 56 punti, il risultato raggiunto lo scorso anno e indicato a inizio stagione come obiettivo minimo".

Sulla partita di ieri: "La buona notizia di ieri infatti è l’essere riusciti a tenere dietro i partenopei e a restare in vantaggio negli scontri diretti, particolare non di poco conto in caso di arrivo a pari punti"

Sulla Conference League, la chiosa: "Italiano lascia un’eredità, quella del tecnico, che la società ora avrà il compito di non disperdere cercando magari quel salto di qualità che fino a oggi è rimasto solo sulla carta. A dare una spinta decisiva in questo senso potrebbe allora essere la finale di Atene che potrebbe regalare oltre a un trofeo continentale che manca dal 1961 anche il pass per l’Europa League con tutto ciò che ne consegue sia in termini sportivi sia economici. Ma prima c’è da chiudere il campionato, per un finale in apnea. Un po’ come tutta la stagione viola".