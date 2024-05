FIESOLE, Ieri l'ultimo saluto prima del via al restyling

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra i tanti possibili ultimi saluti che ieri si sono visti al Franchi, il più certo è stato quello rivolto dallo stadio alla Curva Fiesole, che tra quindici giorni finirà definitivamente sotto ai ferri. Come sottolineato da La Nazione, il cantiere la coprirà almeno fino a settembre del 2026, arco di tempo che servirà per installare 10mila nuovi posti e avvicinarla al campo. Il progetto prevede che la prima fila della storica casa del tifo viola si trovi all’altezza di circa un metro rispetto al campo, con barriere innalzabili oltre i due metri per motivi di sicurezza.

Nei giorni scorsi intanto dopo l’audizione dei tecnici di Palazzo Vecchio a Roma, si è tenuta anche quella fra il Comune e i principali nomi del music business coinvolti nell’organizzazione dei concerti. L’obiettivo: capire come dopo il ’congelamento’ una piazza da 40mila posti come il Franchi, possa rinascere. Ma soprattutto se possa farlo con caratteristiche tali da ospitare palcoscenici degni di grandi nomi della musica. Per questo a settembre è stato fissato un sopralluogo tra le ditte affidatarie dei lavori, i tecnici del Comune e gli organizzatori di eventi. Nel frattempo lo stadio andrà avanti con un capienza ridotta di 22mila posti.