COR.FIO., Risultato da salvare nonostante l'avvio choc

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È finita con la squadra sotto la Fiesole per ricevere l’ultimo abbraccio e, soprattutto, l’ultima spinta prima della finale di Atene, scrive questa mattina il Corriere Fiorentino. Clima di festa nonostante il risultato non sia stato graditissimo da Vincenzo Italiano, che avrebbe tanto voluto chiudere ieri la pratica campionato. Non a caso aveva messo in campo la formazione migliore, con l’eccezione Nzola che si è rivelata la più vincente.

A mettere in salita la partita della Fiorentina, dopo soli otto minuti, ci ha pensato l’ennesima distrazione difensiva, con Rrahamani lasciato completamente solo in area di rigore. Un avvio choc quello dei viola, col Napoli che oltre al gol di Rrahmani nel primo quarto d’ora aveva calciato in porta almeno altre tre volte. Poi la partita è sembrata rimettersi sui giusti binari con un uno-due targato Biraghi-Nzola che ha fatto terminare la prima frazione come meglio non si poteva. Peccato che nella ripresa i partenopei abbiano trovato subito il pari con la bella punizione di Kvaratskhelia.