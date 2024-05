COVERCIANO, Lunedì convegno sull'Intelligenza Artificiale

FirenzeViola.it

È un calcio sempre più tecnologico, invasiva la massa di dati di cui dispone l’intelligenza artificiale: può l’IA condizionare anche le scelte di compravendita dei calciatori? Ogni atleta è studiato senza tralasciare alcun dettaglio e questo quanto può indirizzare le scelte degli operatori? E come le aziende specializzate in Intelligenza Artificiale si stanno attrezzando per “entrare” in partita? Se ne parlerà lunedì in un workshop promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori col patrocinio e il supporto dell’Unione Stampa Sportiva Italiana nell’ambito della quarta edizione del premio Inside The Sport.

Dalle 15 esperti e protagonisti del mondo del calcio nel “tempio” dell’attività federale Figc discuteranno con una serie di interventi che saranno anche materia per un corso di formazione dell’Ordine dei Giornalisti.

Presente il présidente Figc Gabriele Gravina con Mauro Grimaldi a capo della Federcalcio Servizi, con loro il Presidente Lega Pro e del Museo del Calcio Matteo Marani, e presidenti e dirigenti di società (Corsi, Pederzoli) la presidente della divisione femminile Figc Federica Cappelletti, direttori sportivi e procuratori (Damiani, Torchia) allenatori come il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ed Emiliano del Duca ct dell’Italia Beach Soccer cui verrà consegnata la Panchina d’oro. Intervento anche dell’ex ct Prandelli. Tra i calciatori Mattia Zaccagni della Lazio e la bandiera dell’Udinese, Totò di Natale.

Relazioni dei giornalisti esperti di economia sportiva come Pina Debbi e Marco Bellinazzo, di insegnamento del giornalismo come Massimo Corcione ed esperti di operazioni di calciomercato come Sabatini, Venerato, Laudisa, Meini. Su IA e calcio attesa la relazione di Marco de Paoli della K2K Shabaka azienda di livello mondiale nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale. Il via è previsto alle 15, conclusioni alle 18.