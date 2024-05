COR.SPORT, L'ascesa inattesa di Mbala Nzola

FirenzeViola.it

All’indomani del pareggio al Franchi tra Fiorentina e Napoli, il Corriere dello Sport-Stadio analizza la prestazione di Mbala Nzola, decisivo nel segnare il gol del momentaneo 2-1 e, in generale, altro giocatore rispetto a quello visto nei mesi precedenti. E chissà come sarebbero andate le cose, si chiede il giornale, se Nzola fosse stato questo qui fin da subito. Meglio che Italiano non ci pensi e si prende questa nuova versione dell’angolano adesso.

Una nuova versione consegnatali da un paio di settimane, quando - lo scorso 2 maggio - l’attaccante fu finalmente decisivo nella semifinale di andata di Conference vinta per 3-2 contro il Brugge. Da quel momento un’ascesa importante e inattesa, considerando i pochi gol, i tanti guai e la settimana fuori squadra. Tanti, in quel momento, pensavano che la stagione di Nzola fosse finita in anticipo. E invece era appena cominciata, anche se, come sottolineato dal quotidiano, i numeri restano quelli che sono: sette gol totali, da suddividere in tre in campionato, tre in Conference e uno in Coppa Italia in un totale di 45 presenze.