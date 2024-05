NZOLA ILLUDE, NICO NON GIRA, JACK IN DIFFICOLTÀ MA L'EUROPA È LÌ

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TERRACCIANO - Freddato dal colpo di testa di Rrahmani dopo appena sette minuti di gioco si rivede nella ripresa con un’uscita di pugno un po’ avventurosa. Battuto dalla punizione di Kvaratskhelia ringrazia il palo sul tiro di Politano. Nel finale un rinvio sbilenco conferma la serata non impeccabile, 5,5

DODÒ - Un errore in avvio che porta il Napoli a essere pericoloso ma anche un cross più tardi sul quale Beltran viene anticipato. Bello anche l’anticipo in mezzo al campo che porta Beltran al tiro. Spinge meno nel secondo tempo ma è una prova positiva, 6

QUARTA - Se la chiusura su Kvaratskhelia è buona sul corner seguente si fa battere da Rrahmani che porta avanti il Napoli. Rischia anche nel secondo tempo quando Politano centra il palo. In affanno, 5,5

MILENKOVIC - Primo tempo di buona attenzione anche se in avvio di gara il Napoli crea più di un grattacapo. Attento anche nella ripresa, 6

BIRAGHI - Non va benissimo nella prima mezz’ora e conclude anche malamente dal limite dell’area, ma la sua punizione che vale il pareggio è impeccabile. Prima di uscire perde pericolosamente Rrahmani sotto porta. Fondamentale la punizione a nascondere qualche amnesia, 6,5

Dal 32’st PARISI - Chiusura efficace nel finale, 6

BONAVENTURA - Avvio sonnacchioso come per tutti i suoi compagni di squadra. Si vede che non è fisicamente al top e anche nel secondo tempo incide molto poco, 5,5

ARTHUR - Impiega un po’ di tempo a entrare in partita ma quando ci riesce, nel primo tempo, la Fiorentina alza il ritmo. Fa il suo, 6

Dal 42’st MAXIME LOPEZ - S.v.

NICO - Poco ispirato nel primo tempo lo si ricorda giusto per qualche cross e un colpo di testa alto poco prima dell’intervallo. Meglio quando in avvio di ripresa impegna Meret dalla lunga distanza ma rispetto alla gara con il Monza è un netto passo indietro, 5

BELTRAN - Annullato da Lobotka nei primi venti minuti fatica a farsi vedere. Solo dopo si fa notare con un tiro centrale parato da Meret. Ma resta uno spunto isolato, 5,5

Dal 32’st MANDRAGORA - Rimedia il giallo in fretta poi chiude senza patemi d’animo, 6

KOUAMÈ - Nel grigiore della prima mezz’ora è forse quello che ci prova con più costanza. Non sarà precisissimo ma non è una prova da buttare, 6

Dal 20’st IKONÈ - Impatto molto leggero sulla gara senza che riesca a trovare spazi per incidere, 5,5

NZOLA - Molto poco servito gioca un primo tempo di sofferenza ma sull’errore della retroguardia partenopea è bravo a crearsi lo spazio per il tiro nell’angolo che vale il raddoppio. Italiano lo richiama a metà ripresa dopo una serata da uomo d’area, 7

Dal 20’st BELOTTI - L’intervento ai suoi danni da parte di Ostigaard sembra falloso ma non per il VAR che porta Marchetti a cambiare la decisione, 6

ITALIANO - È la formazione prevista con l’unica sorpresa di Nzola preferito a Belotti, in mezzo torna Bonaventura in regia accanto ad Arthur. Come troppe volte capitato di recente anche stavolta l’approccio alla sfida non è buono e il Napoli passa subito avanti con Rrahmani. La sua squadra resta contrita fino alla punizione di Biraghi che sblocca tutti, Nzola incluso bravo a firmare il raddoppio. L’avvio di ripresa è però di nuovo negativo e dopo il pari di Kvara su punizione i suoi rischiano anche con il palo di Politano. I cambi non modificano l’inerzia della gara e stasera la Fiorentina non riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo pur restando davanti ai partenopei in classifica, 5,5