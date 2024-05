OLYMPIACOS, Un sorteggio per i biglietti della finale

FirenzeViola.it

In queste ore, anche l'Olympiacos ha informato ufficialmente i propri tifosi delle modalità di vendita dei biglietti per la finale di Conference League contro la Fiorentina. Attraverso un comunicato, il club del Pireo ha chiarito che i 9mila posti spettanti ai greci - vista l'incredibile richiesta - andranno agli abbonati di quest'anno, coloro che hanno avuto l'abbonamento per più anni consecutivi e che hanno assistito alla maggior parte delle partite casalinghe in questa stagione.

Intanto, fino ad oggi, la vendita era riservata ai 49 tifosi che erano andati a seguire l'Olympicos a Topola, in Serbia, contro il Maccabi Tel Aviv nel ritorno degli ottavi di finale. Per i restanti abbonati, verrà invece effettuato un sorteggio, al termine dei quali verranno contattati i 9mila "fortunati" estratti, che potranno acquistare il biglietto per la finale contro la Fiorentina.