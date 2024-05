FABBRI A RFV, In finale preferisco Nzola a Belotti

FirenzeViola.it

Leonardo Fabbri, pesista e grande tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Firenze in Campo. Queste le sue parole dopo il fresco record italiano nel getto del peso:

"È la quinta migliore di sempre e la seconda in Europa. Per me è pazzesco tutto ciò".

Un lancio del genere è più facile in base al contesto, o è l'adrenalina che porta a spingere di più?

"L'importante è essere concentrati e queste gare mi hanno fatto bene a livello mentale. Gare come quelle di Savona hai meno pressione, più si sale di livello e meno errori puoi permetterti."

Come ha fatto ad ottenere un lancio migliore in soli 4 anni?

"Tanto allenamento, non è stato facile ma ci ho sempre creduto e guardando indietro sono felice di quello che ho fatto finora."

Ieri Nzola è stato protagonista nella gara contro il Napoli

"Ieri ha fatto un bel gol e sono contento per lui. Certamente segnare fa bene a tutti ed avere un attaccante che segna a pochi giorni dalla finale fa ben sperare. Per la finale di Atene, preferisco Nzola perché Belotti ha dei problemini, ma comunque non sono io a decidere."

