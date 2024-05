TUDOR, Il tecnico della Lazio contro il recupero di Ata-Fio

FirenzeViola.it

Anche Igor Tudor, come l'allenatore della Roma Daniele De Rossi, è intervenuto sul posticipo a campionato già concluso tra Atalanta e Fiorentina:

"Ne abbiamo già parlato, sicuramente non è una cosa normale". Queste le parole del tecnico bianco-celeste nella conferenza stampa pre Inter-Lazio in programma domani alle 18 a San Siro. "Dobbiamo aspettare una settimana per capire quello che succederà, non si tratta di avvantaggiare qualcuno ma di regolarità del campionato. Non è bello per nessuno e penso che bisogna migliorare su questo" ha proseguito così sull'argomento l'allenatore della Lazio.