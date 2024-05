BUNDESLIGA, Bayer chiude da imbattuto: chance Triplete

Si è chiusa la Bundesliga e soprattutto termina l'incredibile cammino del Bayer Leverkusen che, vincendo oggi 2-1 in casa contro l'Augusta, riesce nell'impresa di rimanere imbattuto per tutto il campionato. Sono 28 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte della squadra di Xabi Alonso che adesso ha solo 2 partite rimaste per tentare di chiudere l'intera stagione da imbattuta: la Finale di Europa League contro l'Atalanta e la finale di DFB-Pokal contro il Kaiserslautern, squadra che milita in Bundesgliga 2. Con questi due successi, il Leverkusen centrerebbe così uno storico triplete.