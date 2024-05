RFV, La programmazione odierna: in diretta dalle 14:00

FirenzeViola.it

Prosegue anche oggi, sabato 17 maggio 2024, il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it.

Ad aprire il palinsesto giornaliero saranno come ogni sabato Fabio Ferri e Niccolò Righi, con il loro “Firenze in Campo” in onda dalle 14:00 alle 17:00, con l’ultim’ora dedicata allo sport fiorentino. Dalle 17:00 alle 19:00 sarà poi la volta di “Viola Weekend”, con Alessandro Di Nardo, Niccolò Santi e Virginia Bicchi. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171.

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI