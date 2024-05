BONGIORNI A RFV, Bonaventura è un giocatore di prima fascia

FirenzeViola.it

Antonio Bongiorni, ex calciatore e scopritore di Bonaventura, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Firenze in Campo per parlare proprio di Jack.

Che idea si è fatto sul cammino in viola di Bonaventura?

"È stato incredibile perché hanno dimostrato amore fin da subito e lui ha contraccambiato con le prestazioni. Mi aspetto almeno un altro anno fatto bene da lui, in attesa della Finale che sarebbe un coronamento della carriera di Jack. Restare dipende dalla vittoria della Coppa. Bonaventura è un giocatore di notevolissima qualità, è uno che ha esperienza e spero che la Fiorentina prenda altri con caratteristiche simili. Sono giocatori che hanno il piacere di far divertire i tifosi. Se Giacomo sta bene ha avuto dei periodi incredibili, non credo però che voglia smettere".

Pare che Giuntoli gli avesse offerto 3,5 milioni a Bonaventura. C'entra con il recente litigio Allegri- GIuntoli?

"Non penso sia la miccia che ha fatto scatenare, ci sono sicuramente altre cause."

Lo sentirà prima della Finale?

"Per scaramanzia non lo farò, spero di chiamarlo in caso di vittoria. Provate a segnare gli errori di Jack: su 50 palloni ne sbaglia uno, due al massimo. Quando parlo di Bonaventura io credo che possa giocare tranquillamente a livelli altissimi, come Kroos al Real Madrid."

