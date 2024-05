AMRABAT, Su di lui ci sono Crystal Palace e Fulham

FirenzeViola.it

Sofyan Amrabat, dopo un ottimo Mondiale da protagonista, non sta trovando spazio nello United di Ten Hag. Nelle scorse settimane si faceva quindi sempre più insistente la voce di un suo ritorno alla Fiorentina visto che i 'Red Devils' non hanno intenzione di comprare il giocatore. In queste ultime ore, si è però fatta larga un'altra ipotesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il centrocampista marocchino sarebbe finito sotto l'osservazione di altri due club di Premier: il Crystal Palace e il Fulham. Entrambi i club dovranno affrontare delle cessioni, soprattutto il Fulham con quella di Joao Palhinha.