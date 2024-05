PALLADINO (S.STAMPA), Fiorentina? Sono ambizioso

Fonte: A. Di Nardo

FirenzeViola.it

Nel post-partita di Fiorentina-Monza spazio anche all'allenatore del Monza, Raffaele Palladino: "Direi che la vittoria della Fiorentina è meritata. Non posso rimproverare niente ai miei, siamo partiti bene. Non volevamo aprirci troppo dietro ma dopo il gol fatto da Djuric loro sono usciti. Nel secondo tempo siamo andati a tre in difesa per coprirci. La Fiorentina ha preso il sopravvento, potevamo attarcarli di più".

E sulle voci che lo accostano alla panchina della Fiorentina:"Adesso penso al Monza. Sono sette partite che non vinciamo e vogliamo chiudere al meglio. Poi a fine campionato, come ha detto Galliani, ci siederemo a un tavolo e parleremo. Adesso penso solo al bene della società".

Così infine Palladino in generali sui rumors di mercato, tra cui quella che lo vorrebbe nuovo tecnico del Benfica: "Le voci le sento, ma mi entrano da una parte e mi escono dall'altra. Certo, l'interesse di grandi club mi fa piacere, ma adesso penso al Monza. Per il futuro sono ambizioso e determinato. Cercherò sempre di migliorarmi, anche in queste settimane. Poi le valutazioni le facciamo alla fine".