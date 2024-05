BIRAGHI, Secondo per gol su punizione dal 2021/2022

Un gol importante per il risultato ma anche per il morale quello messo a segno ieri da Cristiano Biraghi su calcio di punizione per il momentaneo 1-1. Il capitano viola non andava a segno in campionato dalla prima giornata, quando la Fiorentina vinse a Marassi contro il Genoa per 1-4. Ritorna quindi il "biraggiro", un bel modo per sbloccarsi alla sua 250esima presenza in maglia viola. Non solo, secondo Opta Paolo, con la rete realizzata ieri sera, Biraghi sale al secondo posto per gol su punizione diretta (6) dalla stagione 2021/2022 nei top 5 campionati europei. Solo James Ward-Prowse del West Ham ha fatto meglio di lui con 7 reti, mentre al terzo posto troviamo l'ex viola Dusan Vlahovic.