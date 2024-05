SERIE B, Palermo elimina la Samp. Oggi il Catanzaro

FirenzeViola.it

© foto di Andrea Rosito

In Serie B hanno avuto inizio nella giornata di ieri i Playoff per decretare chi, assieme a Parma e Como, sarà la terza squadra a venire in Serie A. Nel primo turno il Palermo ha eliminato la Sampdoria per 2-0 e adesso affronterà il Venezia (che in stagione ha concluso al terzo posto). Stasera invece, alle ore 20:30, si sfideranno Catanzaro e Brescia per decretare l'avversaria della Cremonese nell'altra semifinale.