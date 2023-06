FOTO/VIDEO FV, Rifinitura Viola: Jovic in grande forma

Fonte: dagli inviati A. Giannattasio, L. Magistrato, A. Di Nardo

12.37- A margine dell'allenamento, rigori per tutti. La squadra di Vincenzo Italiano si esercita in vista dell'eventualità dei rigori nella finale di Praga.

12.30 - Partitelle a tema finite dopo una mezz'ora abbondante. Sugli scudi Saponara e Jovic, anche se il gol dell'allenamento l'ha segnato Cabral, che si è aggiustato il pallone con una veronica prima di sparare in porta battendo a rete.

12.24- Doppietta di un super Bonaventura nell'ultima partitella. Numero cinque in grande spolvero. A segno anche Riccardo Sottil con un bel tiro a giro.

12.23 - Finisce anche la terza partitella a tema, con un po' di apprensione per Mandragora, rimasto a terra dopo un duro contrasto. Niente di preoccupante per l'ex centrocampista del Toro, che si è rialzato dopo pochi secondi.

12.20 - Cambio di squadre per la partitella a tema: dentro i giocatori precedentemente usati per fare da sponda ai lati del campo, ovvero Nico Gonzalez, Cabral, Dodò, Ranieri, Quarta, al loro posto, nel ruolo di sponde, Biraghi, Bianco, Castrovilli, Bonaventura, Sottil, Duncan e Kouamé, Ikoné. Gran gol di Saponara e di Arthur Cabral

12.07 - Inizia una partitella a tema per la squadra: da una parte Igor, Biraghi, Bianco, Castrovilli, Bonaventura, Sottil, Duncan e Kouamé, Ikoné. Dall'altra Milenkovic, Venuti, Terzic, Barak, Jovic, Saponara, Barak. Sponde dai lati di Nico Gonzalez, Cabral, Dodò, Ranieri, Quarta. A segno Castrovilli, Mandragora, Saponara, Jovic (doppietta).

11.58- Squadra (portieri esclusi) divisa in due blocchi. Torello con due giocatori in mezzo per blocco. Risate ma alta concentrazione per i ragazzi di Italiano.

11.55- Seduta iniziata con alcune "navette" di riscaldamento. Allenamento specifico per i tre portieri, mentre il resto della squadra, dopo aver completato il riscaldamento, è impegnato in scambi corti a coppia. Grida e incitamento da parte di Vincenzo Italiano.

11.44- Squadra in cerchio in mezzo al campo. Discorso di Vincenzo Italiano, al centro del gruppo viola.

11.40- Squadra in campo: gli uomini di Italiano sono arrivati a piedi dal Centro Sportivo.

Dopo le parole dei protagonisti in mattinata, la Fiorentina torna ad allenarsi sul terreno del Franchi: fra pochi minuti la squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo per sostenere l'allenamento di rifinitura alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo e in vista soprattutto dell'appuntamento del 7 giugno, la finale di Conference League contro il West Ham. Su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola, dalla tribuna stampa del Franchi, vi raccontiamo l'allenamento dei viola.