FOTO FV, Procuratori al Viola Park per l'incontro

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Negli scorsi minuti, al Viola Park, stanno giungendo i primi procuratori per l'incontro tra quest'ultimi e la dirigenza della Fiorentina, che servirà anche per far conoscere il nuovo centro sportivo viola. Tra i volti vedibili nelle foto realizzate (qui sotto) dai nostri inviati, Alessandro Moggi, Graziano Battistini e Giuseppe Galli. Presenti, lato viola, al momento Joe Barone e Daniele Pradè.