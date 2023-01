FIORENTINA-MONZA 1-1, RIVIVI IL LIVE DI FV!

FINE SECONDO TEMPO

93' - Jovic finisce a terra in area del Monza e reclama un fallo, ma l'arbitro non è dello stesso avviso

90' - L'arbitro concede quattro minuti di recupero

89' - Quarta! Cercato dalla metà campo, l'argentino prova a immolarsi di testa sull'assist dei propri compagni ma non riesce a dare potenza al pallone

88' - Serie di finte di Kouame che guadagna un prezioso calcio d'angolo

86' - Mentre nel Monza viene ammonito Birindelli, c'è un doppio cambio per la Fiorentina: dentro Jovic e Castrovilli, fuori Cabral e Duncan

83' - Ennesima finta di troppo di Ikoné che spreca un'azione insidiosa e fa spazientire i tifosi

82' - Per il Monza esce Ciurria ed entra Vignato

81' - Doppia occasione per i viola! In area di rigore ci provano in ordine Bonaventura e Amrabat col tap-in: la retroguardia avversaria tiene botta

78' - Cambio per la Fiorentina: entra Bonaventura al posto di Barak

77' - Barak! Che occasione per l'ex Verona che, con una girata, prova a sorprendere Di Gregorio. Conclusione, tuttavia, debole

76' - Kouame prova a cercare in area Cabral con un cross che però risulta impreciso e fa arrabbiare il pubblico presente al Franchi

73' - Fallo a centrocampo fischiato a Kouame ai danni di Mota

69' - Ikoné si sposta il pallone sul mancino e tenta il tiro potente che però finsice molto alto sopra la traversa

67' - Il Monza opera un cambio: fuori Caldirola, dentro Marì

65' - Un incontenibile Cabral prova a farsi strada prepotentemente all'interno dell'area di rigore avversaria, ma la conclusione non impensierisce Di Gregorio

63’ - Il Monza sostituisce Ranocchia con Machin

62' - Doppio cambio per i viola: fuori Bianco e Saponara, dentro Amrabat e Kouame

60' - GOL DEL MONZA! SEGNA CARLOS AUGUSTO! Vera e propria dormita della Fiorentina che si fa sorprendere: parità ristabilita, è 1-1. Franchi gelato

57' - La Fiorentina è un po' calata in questa fase di gara, adesso è il Monza che prova a spingere. Intanto viene ammonito Igor per un fallo su Carlos Augusto

54' - Izzo! Lampo del difensore del Monza che al volo lascia partire un tiro insidioso ma trova la respinta di Terracciano

52' - La Fiorentina continua ad attaccare, stavolta è Dodo a far partire il traversone che però non viene sfruttato da nessuno e il brasiliano allarga le braccia

50' - Quarta! Colpo di testa insidioso del difensore argentino su calcio d'angolo che sfiora il palo

49' - Bella chiusura a centrocampo da parte di Bianco che permette alla Fiorentina di ripartire

47' - Traversone di Ikoné che col mancino trova Cabral il quale prova una deviazione di testa non semplice, infatti la palla finisce ampiamente al lato

46’ - Cambio del Monza: fuori Colpavi, dentro Petagna

45' - Si riparte! È naturalmente il Monza a dare il via alla ripresa

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duncan! Il centrocampista scaraventa sopra la traversa un ottimo spunto di Saponara che dopo un'azione corale della Fiorentina era riuscito a trovarlo al limite dell'area. Intanto l'arbitro concede un minuto di recupero

43' - Cabral sbraccia vistosamente e commette fallo in avanti

39' - Altra serie di dribbling di Ikoné dalla destra che poi cerca Duncan il quale guadagna un calcio d'angolo

36' - Mota prova il tiro in area di rigore viola ma l'arbitro fischia fuorigioco. Si riparte da calcio dal fondo

34' - Fallo a centrocampo in favore della Fiorentina. Igor sul pallone

30' - Ikoné! Bella serpentina del classe '98 che ha provato l'iniziativa personale calciando però sull'esterno della rete

27' - Monza pericoloso! Ci prova Colpani che da due passi conclude al volo alto sopra la traversa

24' - Dodo prova a cercare Cabral con un cross basso dalla destra che però viene smorzato dall retroguardia avversaria e intercettato facilmente da Di Gregorio

22' - I viola continuano ad attaccare con caparbietà, bel primo tempo finora da parte della squadra di Italiano

18' - GOOOOOOLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!! CAAABRAAAAALLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!! Meravigliosa rete del centravanti brasiliano che, cercato in verticale da Quarta, ha agganciato in corsa e scaraventato un bolide con cui ha letteralmente bucato la porta del Monza! È 1-0 per i viola

15' - Mentre la Fiorentina reclama un fallo in area avversaria su cui l'arbitro non è d'accordo, il Monza prova a sorprendere in contropiede la squadra di Italiano cercando di impensierire, invano, Terracciano

13' - Occasione viola! Palo clamoroso di Biraghi direttamente da calcio d'angolo

11' - Biraghi calcia la punizione ma non trova lo specchio a suo avviso per una deviazione avversaria che l'arbitro però non ravvede

10' - Punizione insidiosa guadagnata da Dodo alla destra dell'area di rigore del Monza

6' - Ikoné! Percussione offensiva del francese che si accentra e calcia col mancino andando di poco al di là del secondo palo

5' - Buono spunto di Bianco a centrocampo che poi guadagna un fallo

3' - Occasione per Dodo! Bel passaggio dal limite dell'area di Igor in favore del connazionale che però svirgola e non riesce a impensierire Di Gregorio

2' - Prima parte di gara coi viola a gestire il pallone nella metà campo avversaria alla ricerca di spazi

0' - Si comincia! Calcio d'inizio affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

18:32 - Le due squadre guadagnano la metà campo per il minuto di silenzio in ricordo di Pelè

18:28 - Mentre suona l'inno della Fiorentina, entrano in campo le compagini. Gigliati in maglia viola e calzoncini bianchi, Monza in tenuta azzurra da trasferta

18:25 - Lo stadio è carico, dalla Curva Fiesole ecco il coro "torneremo grandi ancor..."

18:20 - Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Bianco; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Colpani, Ranocchia, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Mota.

18:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Monza, match valido per la ripartenza del campionato di Serie A e segnatamente per la 16^ giornata