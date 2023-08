DA GROSSETO, Cori contro un membro dello staff viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RIFLESSIONE SU MUNTEANU: ANDRÀ IN PRESTITO Quale futuro per Louis Munteanu? Il giovane attaccante rumeno che ha saltato anche le sue ferie dopo l'impegno con la Nazionale Under 21, pur di esserci fin dal primo giorno di ritiro dopo il prestito al Farul, avrà convinto Vincenzo Italiano? Per ora ha giocato... Quale futuro per Louis Munteanu? Il giovane attaccante rumeno che ha saltato anche le sue ferie dopo l'impegno con la Nazionale Under 21, pur di esserci fin dal primo giorno di ritiro dopo il prestito al Farul, avrà convinto Vincenzo Italiano? Per ora ha giocato... NOTIZIE DI FV MERCATO, IL NOME NUOVO È MINA: IL PUNTO SULL'AFFARE Il primo giorno di agosto porta nomi nuovi sul mercato viola: nelle ultime ore si è infatti fatta insistente la voce della soluzione Yerry Mina per la difesa della Fiorentina. Il calciatore, svincolato dopo l'ultima opaca stagione all'Everton, ha un curriculum... Il primo giorno di agosto porta nomi nuovi sul mercato viola: nelle ultime ore si è infatti fatta insistente la voce della soluzione Yerry Mina per la difesa della Fiorentina. Il calciatore, svincolato dopo l'ultima opaca stagione all'Everton, ha un curriculum... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi