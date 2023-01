AQUILANI, Dopo la Juventus il primo bilancio. Oggi...

Al termine della sconfitta per 0-1 contro la Sampdoria, mister Alberto Aquilani ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Ci manca un po' di continuità, quella fame di vincere la partita. Però non si può pretendere molto da questi ragazzi, perché in base al gioco, il primo tempo su tutti, lo abbiamo fatto molto bene".

La sua squadra assomiglia alla Fiorentina di Montella?

"Quella squadra aveva giocatori molto forti, giocava molto bene. I miei ragazzi stanno crescendo, ma ciò che mi piace sottolineare è come abbiamo vinto le cinque coppe non quante, che sono comunque tantissime. Partiamo sempre indietro nei pronostici iniziali".

Oggi partita sottotono?

"Manca ancora molto, abbiamo le potenzialità per fare qualcosa in più. Cerco di spingere i ragazzi verso la Serie A, perché alla fine quello è l'obiettivo. Ma se non si da quel qualcosa in più nel massimo campionato non ci si gioca. Dopo la prossima partita contro la Juventus faremo i primi bilanci".

Sulla squalifica di Favasuli?

"Il verdetto della squalifica fa ragionare il ragazzo e servirà per capire cosa ha sbagliato. Anche se Favasuli non ha dato nessuno schiaffo".