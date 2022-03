ALLEGRI, Viola non meritava il ko. Fiesole, che show

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, VIOLA, CHE ESODO A REGGIO: AD ORA 2.200 TIFOSI Si annuncia un vero e proprio esodo (dopo quello a inizio ottobre di Venezia) di tifosi viola in vista della sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, trasferta da sempre presa d’assalto da parte dei fiorentini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it,... Si annuncia un vero e proprio esodo (dopo quello a inizio ottobre di Venezia) di tifosi viola in vista della sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, trasferta da sempre presa d’assalto da parte dei fiorentini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it,... NOTIZIE DI FV LO ZAMPINO DELL'ALTRO EX. TANTA RABBIA E APPLAUSI ALLA FIESOLE Penso che non sia possibile perdere due partite con la Juventus nei minuti di recupero, una Juventus in precarie condizioni che capita raramente di incontrare e alla quale abbiamo concesso due vittorie scandalose in due gare giocate. La cosa preoccupante è che abbiamo... Penso che non sia possibile perdere due partite con la Juventus nei minuti di recupero, una Juventus in precarie condizioni che capita raramente di incontrare e alla quale abbiamo concesso due vittorie scandalose in due gare giocate. La cosa preoccupante è che abbiamo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi