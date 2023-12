NAPOLI, De Laurentiis e il curioso regalo al Comune

FirenzeViola.it

A Napoli si discute in merito all'ultima trovata del sempre esuberante e vulcanico presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Il Consiglio Comunale della città di Napoli, nei suoi rappresentanti, ha infatti ricevuto un pacco dalla società di ADL contenente un regalo di Natale, una maglietta della squadra con il numero "23" dietro. L'anno del terzo Scudetto, senza dubbio, ma nella smorfia napoletana anche il numero dello "scemo".

Si è sfogato sui suoi profili social il consigliere Luigi Carbone, che ha contribuito a far emergere la vicenda: "Caro Babbo Natale, per quest’anno vorrei un presidente della mia squadra di calcio un po’ più professionale. Questa mattina abbiamo trovato un regalo, De Laurentiis ci manda la maglia del Napoli con il numero 23, come sempre riesce a essere fuori luogo, il 23 da queste parti significa un’altra cosa, non è certo l’anno della vittoria dello scudetto. Dovremmo ridere? Purtroppo no. Impara a stare al tuo posto, non siamo amici al bar. Lo sappiamo bene questo gioco, il 23 significa scemo, ma qua nessuno è fesso, vorresti comprare lo stadio per quattro soldi per i tuoi interessi. Quello che fa esserti napoletano è la signorilità".