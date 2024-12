FOTO FV, Concerto per Barone in Borgo Ognissanti: c'è Ferrari

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Righi

È iniziato nella Chiesa di Borgo Ognissanti il concerto di Natale dedicato all’ex dg viola scomparso Joe Barone. Come spiegato ai nostri microfoni dal presidente dell’associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba (QUI LA NEWS) si tratta di un evento a scopo benefico per l'ATT in cui canteranno i bambini del Coro del Melograno. Tra i vari presenti l’attuale dg Alessandro Ferrari e una delegazione di dipendenti della Fiorentina. Queste le immagini raccolte dai nostri inviati: