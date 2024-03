LIVE FV, BARONE RESTA MOLTO GRAVE: NESSUNA PREVISIONE DIAGNOSTICA

Fonte: Dalla redazione: A. Giannattasio, L. Magistrato, N. Santi, G. Galassi. Da Milano: T. Loreto

© foto di pietro.lazzerini

14:39 - Stefano Bondi, il proprietario di uno dei ristoranti che il dg Joe Barone frequentava, Zazà, ha parlato a Radio FirenzeViola: "Sono provato come ogni volta che si parla di una persona vicina, spero che sia in fase di ripresa, lui è forte".

14:20 - Arrivano altri messaggi di vicinanza a Joe Barone da Monza e Lazio. Il club biancorosso ha pubblicato un comunicato: "A Joe, ai suoi cari, alla Fiorentina, da parte mia e di tutta la famiglia biancorossa esprimo affetto e vicinanza in questo momento difficilissimo. Caro Joe, ti aspettiamo ancora più forte di prima". A questo ha fatto eco anche una nota della Lazio: "La S.S.Lazio è vicina all’ACF Fiorentina e alla famiglia del Direttore Generale Joe Barone, colpito ieri da un malore prima della gara contro l’Atalanta. Anche in virtù del rapporto di amicizia che lo lega al dirigente del club toscano, il Presidente Claudio Lotito ha seguito fin da subito con molta trepidazione l’evoluzione del suo stato di salute".

13:50 - Il procuratore Federico Pastorello ha parlato delle ore difficili attraversate dal dg viola Joe Barone: "Voglio mandare un grosso abbraccio a Joe Barone e alla sua famiglia. La speranza è che tutto possa andare per il meglio".

13:37 - Intervenuto a Radio FirenzeViola il professor Giuseppe Capua - specializzato in Medicina Nucleare e Medicina dello Sport - ha detto la sua sul secondo bollettino medico che ha riguardato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "La soluzione dipenderà dal danno che ha provocato l'arresto cardiaco e questo il comunicato il club viola non lo dice. L'unica cosa che si può dire è che il dirigente viola è sostenuto in vita dalle macchine".

13:25 - Anche il Centro di Coordinamento dei Viola club ha voluto in questi minuti far pervenire il suo pensiero sul delicato momento che sta vivendo il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "Ogni parola è superflua. La famiglia dei Viola Club si stringe attorno a Joe e alla Famiglia Barone in questo difficile momento. ACCVC Filippo Pucci".

13:20 - L'Empoli Calcio ha voluto esprimere la propria vicinanza al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, anche attraverso una nota con le parole del suo presidente Fabrizio Corsi (intervenuto stamani a Radio FirenzeViola): "Mi sento scosso per quanto successo a Barone, una persona con cui sono abituato a consigliarmi e parlare quotidianamente. Mando un abbraccio ai fiorentini e alla famiglia, con la speranza che possano trasmettergli la forza per superare questo momento drammatico".

13:04 - Jonathan Ikone esprime la propria vicinanza al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, per le ore di difficoltà che sta attraversando all'ospedale San Raffaele di Milano. L'attaccante viola, attraverso una Instagram Story, ha ripubblicato un post del club commentando: "Forza President".

12:40 - Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, è uscito in questi istanti dal centro sportivo Viola Park.

12:05 - Sono arrivati al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da ieri il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, anche i dirigenti del settore giovanile. Il responsabile Valentino Angeloni e il capo scouting Maurizio Niccolini, padre tra l'altro di Daniel, vice di Italiano, sono arrivati in questi minuti all'ospedale milanese.

12:00 - Nuovo report medico della Fiorentina sulle condizioni di Joe Barone: "ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento".

11:40 - Sono ancora gravi le condizioni di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina colpito da un grave malore prima della partita di ieri contro l'Atalanta a Bergamo. Barone è ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto si appreso, non ci sono stati miglioramenti rispetto a ieri e le condizioni di Barone rimangono quindi gravi. Lo fa sapere l'agenzia ANSA.

11:20 - E' un macchinario per la respirazione che da ieri tiene in vita il direttore generale viola Barone: superate le prime ore post-intervento, i medici del San Raffaele piano piano proveranno a capire quanto sia stato forte il colpo al cuore e all'organismo di cui è stato vittima ieri.

10:54 - Il manager Alessandro Moggi ha appena lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano: il procuratore di Gonzalez, dopo ieri, anche oggi ha scelto di far visita al dg viola Joe Barone che da ieri è ricoverato in pessime condizioni al nosocomio milanese.

10:32 - Continuano ad arrivare smentite circa l'eventuale arrivo in Italia del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, per stare al fianco del dg viola Barone. Mister Mediacom avrebbe voluto essere al fianco del suo braccio destro con tutto se stesso ma l'età, le condizioni ancora precarie di salute e quelle ambientali in Italia al momento non agevolano l'arrivo.

10:17 - Sono momenti concitati e ancora di forte preoccupazione in casa Fiorentina per le condizioni di salute del dg Joe Barone. Lo si capisce dalla passeggiata nervosa che ha visto protagonisti in questi minuti il responsabile delle comunicazioni Ferrari e il dottor Pengue.

10:10 - E' tornato anche l'agente Alessandro Moggi (manager, tra gli altri, di Nico Gonzalez) all'ospedale San Raffaele di Milano dove da ieri si trova ricoverato in gravi condizioni il dg viola Joe Barone.

9:44 - Al momento non sono previsti nuovi bollettini a stretto giro di posta. La famiglia di Joe Barone, dalla moglie Camilla ai figli, Pietro, Giuseppe, Salvatore e Gabriella, sono tutti all'interno del San Raffaele in attesa di novità. A Milano sono rimasti anche il direttore sportivo Daniele Pradè e Alessandro Ferrari: sono stati loro ad accogliere i figli al momento dell'arrivo presso l'ospedale milanese.

8:49 - All'ospedale San Raffaele fin dalle prime luci dell'alba è presente anche Giovanni Nigro, noto costruttore che ha realizzato il Viola Park, amico personale di Joe Barone e da ieri presente a Milano per stare vicino al direttore generale.

8:36 - Mentre il dg Barone si trova ancora ricoverato, al suo capezzale sono arrivati i figli partiti ieri dal New Jersey. A Milano è presente da ieri sera anche la moglie Camilla, partita direttamente da Firenze dove aveva raggiunto il marito circa un mese fa.

Joe Barone si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha colpito nel pomeriggio di ieri, a poche ore da Atalanta-Fiorentina, partita poi rinviata su espressa richiesta del club viola. Dopo una lunga e tragica giornata, il direttore generale è stato operato alle coronarie, operazione che ha superato pur restano in condizioni "critiche ma stabili" come riferito intorno alle 22 di ieri direttamente dalla Fiorentina tramite un comunicato ufficiale.

La speranza di tutti i tifosi della Fiorentina di poter vedere presto il dirigente fuori pericolo, riparte dalla cronaca di oggi, con FirenzeViola che oltre a stringersi intorno ai parenti di Barone e a tutta la famiglia viola, seguirà in diretta da Milano con aggiornamenti continui queste ore concitate di cronaca che purtroppo non hanno niente a che fare col calcio giocato.