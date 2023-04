SEMPLICI, Fiorentina ha valori importanti: può far bene

FirenzeViola.it

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pari con la Fiorentina. Il tecnico delle Aquile inizia parlando dell'errore di Shomurodov nel finale: "Il ragazzo era dispiaciutissimo, ha chiesto anche scusa alla squadra. Purtroppo è capitato, è andata male: poteva essere il colpo del ko. Abbiamo giocato contro una squadra di grande valore, abbiamo fatto la giusta partita, soprattutto nel primo tempo cercando di mettere in campo le qualità dei ragazzi nonostante le tante assenze. Nella ripresa abbiamo sofferto, ma l'abbiamo fatto da squadra. Andiamo avanti con fiducia, il percorso è ancora lungo e duro"

Che percorso sta facendo con lo Spezia?

"Quando subentri non conosci bene la squadra, ho trovato un gruppo di ragazzi straordinario, stiamo crescendo. A me piace provare a fare la gara anche contro le grandi squadre, sto cercando di portare questa mentalità. Rispetto per tutti, ma fiducia nelle nostre qualità. Dobbiamo riuscire ad avere questa mentalità per 90 minuti, non solo per un tempo".

Nzola è un valore aggiunto per questo finale di stagione?

"Assolutamente. Quando trova giocatori fisiche si esalta nella battaglia, oggi ha fatto un gol di grande forza. Per noi è un giocatore di grande valore, ci dà qualità, forza e intraprendenza".

Serviva un tifoso viola per fermare la Fiorentina? Come ha visto la squadra di Italiano?

"Dopo una partenza un po' problematica la squadra è rinata. Ha valori importanti per la categoria, ha tutte le qualità per fare un finale di valore. Ha due impegni in Coppa Italia e Conference, in campionato sta risalendo. Ha riacceso una piazza straordinaria come quella di Firenze. Un trofeo per la Fiorentina e la salvezza dello Spezia? Andrebbe benissimo!".