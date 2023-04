SEMPLICI, A Firenze spero di fare un "dispettuccio"

FirenzeViola.it

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia nonché ex viola, in vista della gara tra i liguri e la Fiorentina. Questo il punto dell'allenatore degli Aquilotti: "Agudelo, Holm, Caldara, Moutinho, Sala, Beck, Kovalenko e Zovko sono fuori. Agudelo aveva un problemino, Holm aveva iniziato e si è rifermato. Kovalenko ha la febbre, lui e Sala non si sono allenati e speriamo domani di recuperarli nella rifinitura. Caldara ha una botta alla caviglia, Beck ha una piccola fratturina al piede. Questo non toglie niente al valore della squadra, siamo convinti che possiamo fare la nostra partita. Credo che la squadra sia preparata per andare a Firenze convinti per disputare una grande prestazione perché così deve essere. Servono punti e sono abbastanza sereno”.

Su Firenze: “È casa mia, dove sono cresciuto e dove ho fatto i primi passi da calciatore e nel settore giovanile. È la squadra che ho sempre tifato, c'è sicuramente emozione ogni volta che entro al Franchi. Ho avuto il piacere di allenare la Primavera, ci sono legato. Ho tanti amici in tribuna e curva, mi auguro sia un bel ritorno e spero di poter fare anche un dispettuccio perché in questo momento ci servono punti. Affrontiamo la squadra più in forma del momento, con nove vittorie di fila. Sarà difficile ma i ragazzi si stanno allenando bene, stanno crescendo e sono fiducioso perché si faccia una buona prestazione”.

Sulla Fiorentina: “Abbiamo visto più di una loro partita. Ti prendono alto, rischiano, e a volte concedono. Dobbiamo creare presupposti per fargli male. Ci aspetta una partita molto difficile, in presenza di una squadra che dopo una partenza difficoltosa ha ritrovato entusiasmo in squadra e nella piazza. Dovremo superarci per portare via un risultato positivo da Firenze”.