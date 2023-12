QUI TORO, A Firenze torna Bellanova. E a sinistra...

NOTIZIE DI FV WANTED Un Natale al quinto posto non lascia spazio a smorfie o momenti bui in casa viola, con i sorrisi che si sprecano per mille motivi: una classifica splendente, i tanto attesi gol di Beltran, gli acciaccati in fase di recupero, e chi più ne ha più ne... Un Natale al quinto posto non lascia spazio a smorfie o momenti bui in casa viola, con i sorrisi che si sprecano per mille motivi: una classifica splendente, i tanto attesi gol di Beltran, gli acciaccati in fase di recupero, e chi più ne ha più ne... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi