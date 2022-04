INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV MASSIMI, STOP DOPO FIORE-EMPOLI: SOTTO ACCUSA... Tra gli argomenti più gettonati oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato il retroscena svelato oggi da La Gazzetta dello Sport: l'arbitro Luca Massimi, direttore di gara in Fiorentina-Empoli, è stato rimandato dopo la sua prova nel derby... Tra gli argomenti più gettonati oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato il retroscena svelato oggi da La Gazzetta dello Sport: l'arbitro Luca Massimi, direttore di gara in Fiorentina-Empoli, è stato rimandato dopo la sua prova nel derby... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi