QUI JUVENTUS, Danilo ancora a parte. Dubbi in attacco

TuttoJuve.com fa il punto dell'allenamento mattutino sostenuto dalla Juventus, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. La seduta, iniziata alle 11:30, si è conclusa all'ora di pranzo: da registrare il proseguimento del lavoro a parte di Danilo, sul quale resiste il pessimismo in vista della gara del Franchi. Dubbi anche legati all'attacco dove Kean, Vlahovic e Chiesa sono in lizza per due posti, mentre Milik dovrebbe partire dalla panchina.