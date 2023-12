FirenzeViola.it

Affare fatto tra Napoli e RB Lipsia per il passaggio di Eljif Elmas ai tedeschi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le visite mediche del macedone sono previste per fine mese e da gennaio dovrebbe iniziare la sua avventura in Bundesliga. Il Napoli dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro dalla sua cessione.