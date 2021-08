MOURINHO, Ci manca qualcosa dal mercato

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 2-1 contro il Trabzonspor nei Playoff di Conference League: "Il Trabzonspor non è un avversario di Conference League. E' stata una partita difficile, abbiamo affrontato una squadra con giocatori di qualità: anche il pubblico ha giocato contro di noi e non è stato facile. La mia squadra è stata molto solida e disposta bene in campo, c'è stata unità ma abbiamo sofferto un po' sotto il profilo fisico: siamo stati un vero gruppo e questa è la cosa più importante. Giovedì parlerà l'Olimpico, speriamo di arrivare alla fase a gironi. Per me è difficile parlare delle prestazioni dei singoli giocatori, anche chi ha giocato poco ha fatto il suo. Siamo arrivati troppe volte vicini alla porta ma non abbiamo segnato. Abbiamo avuto qualche attimo di esitazione quando ha segnato Cornelius, ma siamo rimasti una squadra anche in questa circostanza: vincere è stato molto importante".

Stanotte la squadra dormirà a Trigoria in vista dell'impegno con la Fiorentina?

"Sì, magari le fidanzate dei calciatori non saranno contente di questa mia scelta ma credo sia giusto fare così perché le vacanze sono terminate".

Sulle ambizioni della Roma: "Il sogno della tifoseria è lo stesso di tutti i professionisti, a calcio si gioca per vincere qualcosa e non solo per divertirsi. La scorsa stagione la Roma ha concluso il campionato lontano dalla vetta, quest'anno la società ha fatto un mercato di reazione e non pianificato visto l'infortunio di Spinazzola e l'addio di Dzeko: qualcosa manca ma spero arriverà. In questa stagione qualche sconfitta arriverà ma dovremo giocare sempre per vincere".